數字化時代，實體書店探步向前

北京中關村圖書大廈舉辦的互動體驗活動上，孩子們在學習瞭解與繪制瓦當。記者 韓寒攝／光明圖片 中評社北京5月14日電／據光明日報報導，今年“五一”假期，伴隨游人出行，不少地區實體書店迎來客流小高峰。



近年來，實體書店的到店客流和營業額，對比過去都有明顯增長。



然而，影響這一行業持續健康發展的隱憂，卻並未消除——全民數字化閱讀率持續攀升，紙質閱讀時長與數字閱讀時長相比，差距明顯；圖書零售渠道繼續分化，電商的低價圖書銷售模式，擠占實體書店生存空間；定位不清，差異化發展道路不明，一些小的書店難以為繼。



“整體平穩，但挑戰重重。”中國書刊發行業協會理事長艾立民在2024中國書店大會上談及發行行業態勢時如此形容。



數字化時代，實體書店如何探索自身生存發展之道？記者就此展開調查。



融入文旅，從“網紅”到“長紅”



天光雲影，古道白馬。



坐落於雲南大理劍川縣沙溪古鎮的先鋒沙溪白族書局，在晨光中迎來了新的一天。



“800平方米的書店，目之所及都是人。今年‘五一’假期，每日有3000至4000名客人到訪，多數是全國各地來的遊客。店內銷量較好的，是瓦貓等富有當地特色的文創產品及展示當地歷史文化的書籍。”書局店長楊江告訴記者。



書局於2020年8月正式營業，與一般“網紅”書店開業一段時間後客流量驟減不同，先鋒書店，這家開在雲南大理的鄉村書店，雖地處西南邊陲，卻獲得了持續的人氣。

