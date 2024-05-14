“中法友誼之聲”，從五指山唱到塞納河

五指山黎苗童聲合唱團在巴黎埃菲爾鐵塔前留影。 五指山市委宣傳部供圖 中評社北京5月14日電／據人民日報報導， “我有一個願望，要去全世界歌唱，給我一雙翅膀，我想帶著和平鴿，飛到小王子美麗的故鄉……”



5月12日，海南五指山黎苗童聲合唱團的孩子們乘坐飛機返回五指山。孩子們仍然沉浸在演出的興奮中，哼唱著歌曲。



與法國小朋友同唱《茉莉花》《但願人長久》



法國當地時間5月4日，明快悠揚的童聲回蕩在巴黎13區劇場。一場中法青少年音樂交流會在這裡舉辦，18名來自五指山黎苗童聲合唱團的孩子身著民族服飾，用中法雙語演唱原創歌曲《把五指山唱給法蘭西》，觀眾報以陣陣掌聲。



“非常驚喜，兩國的小朋友一起慶祝法中建交60周年，能讓我們更瞭解彼此，這是一個值得銘記的時刻。”演出結束後，巴黎寶麗聲童聲合唱團團長特里戈·伊麗莎白為孩子們點贊。



當地時間5月6日晚，一場名為“中法友誼之聲”的音樂會在巴黎20區政府演出廳舉行，五指山黎苗童聲合唱團與巴黎寶麗聲童聲合唱團等同唱《茉莉花》《但願人長久》。“孩子們的歌聲讓人沉醉，我聽了很想去五指山，去海南，去中國看一看。”法國觀眾格溫多琳·斯科托說。



此次法國之行，五指山黎苗童聲合唱團準備了7首歌。除正式演出外，他們還在埃菲爾鐵塔、凱旋門、盧浮宮、塞納河畔等法國地標景點上演了十幾場“快閃”，吸引法國市民駐足欣賞、合影留念。



表演中，孩子們落落大方、聲情並茂。很難想象，這是他們中的大多數人第一次離家出省。而就在一年多前，對他們來說，“合唱團”還是陌生的字眼。



鄉村學校成立合唱團，從最簡單的音符學起



“山里娃搞合唱？能行嗎？”

