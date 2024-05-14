百年鄉村圖書館，歷久彌新

圖為和順圖書館主館。 閆生武攝 中評社北京5月14日電／據人民日報報導，清晨的陽光灑在石階上，69歲的寸清華帶著8歲的小孫女拾級而上，走進古色古香的和順圖書館，翻閱新到的報刊。



寸清華家住雲南省騰沖市和順古鎮，與和順圖書館一牆之隔。和順圖書館建於1928年，這座鄉村圖書館館藏圖書13萬餘册，其中古籍和珍本1萬多册。由於地處國家5A級旅遊景區和順古鎮內，和順圖書館也成為不少遊客的打卡地，2023年到館讀者80餘萬人次。



走進和順圖書館閱覽室，報刊整齊擺放在木桌上，桌椅的邊角被磨掉了漆，借書窗口的腳踏台一踩就吱呀作響，處處可見歲月的痕跡。對寸清華而言，坐在閱覽室門口的台階上倚門翻書，是珍貴的童年回憶。



“老一輩常說，書香可繼百世。”寸清華說，因古鎮里崇文尚教的傳統，自己一家四代人都成為圖書館的常客。之前，一些當地人的家里藏書少，孩子們放學後就跑到圖書館里讀書。



借書閱讀是古鎮居民日常生活的一部分。和順鎮十字路社區居民寸玲手中的借書證已是第三本了。平時工作繁忙，睡前讀一會兒書已成為她的習慣。和順圖書館館長寸宇介紹，和順鎮有居民7000餘人，圖書館已辦理圖書借閱證3000多本，2023年外借的紙質書就有2.8萬餘册。



“我們倆今年都60多歲，對文化很感興趣。感謝曉娟，讓我們記住了騰沖，記住了和順圖書館。”2020年，和順圖書館館員何曉娟收到這樣一封來自遊客的感謝信。



每天遊客盈門，何曉娟除了給遊客介紹借閱流程，還不時化身館史講解員。“遊客問得最多的，是怎樣辦借書證。”何曉娟說，但借書證衹有本地和常住居民能辦理。每當遊客露出遺憾的神情，何曉娟就會引導他們來到移動圖書館的閱覽機前，“掃碼可以下載電子書和講座視頻，還可以閱讀部分館藏的古籍珍本掃描本。”



“讓圖書館發揮更多功能，傳遞文化之美。”寸宇說。利用圖書館內及周邊的開闊場地，寸宇帶著館員們開展知識講座、展覽、培訓等志願服務活動。



“和順講堂”是圖書館長期舉辦的特色講座品牌，邀請學者來講授傳統文化等專題內容。“規模最大的一次講座，工作區的小院內擠了100多人，大家討論得很熱烈。”寸宇說。



高舉的手臂，期盼的眼神，毫不怯場的提問……在一次閱讀推廣活動中，寸宇對騰沖市猴橋鎮猴橋民族小學的學生印象深刻。為了更好滿足偏遠地區學校學生的閱讀需求，和順圖書館與猴橋鎮中心小學、猴橋民族小學簽了“互借共建協議”，除了不定期提供借閱圖書館新書服務，一些科普展覽和教育講座也在這裡開展起來。



遠離古鎮的村莊、偏遠地區的學校、邊防哨所……和順圖書館不僅把書籍送到了更多有需求的地方，還建起大莊社區分館等9個分支閱讀點，聯合鎮內學校共同完善校園閱覽室，並舉辦閱讀推廣活動，讓圖書“流動”起來。