外交部：建議重新積極審議巴勒斯坦入聯申請

外交部發言人汪文斌（圖片來源：中評資料庫） 中評社北京5月14日電／據新華社北京5月13日報導，外交部發言人汪文斌13日表示，第十次聯合國大會緊急特別會議以壓倒性多數通過決議，確認巴勒斯坦符合成為聯合國正式會員國的資格，這反映了國際社會的人心所向。中方支持安理會根據決議的要求，盡快重新審議巴勒斯坦加入聯合國的申請，敦促有關國家不要再為巴勒斯坦加入聯合國設置障礙。



當日例行記者會上，有記者問：第十次聯合國大會緊急特別會議以143票贊成、9票反對、25票棄權通過決議，認定巴勒斯坦符合《聯合國憲章》規定的聯合國正式會員國資格，要求安理會重新審議巴勒斯坦“入聯”申請。中國在表決中投贊成票並參與共提。發言人能否進一步介紹有關立場？



汪文斌表示，中方代表已經在表決後的解釋性發言中全面闡述了中方立場。“獨立建國是巴勒斯坦人民的長期夙願，正式加入聯合國是這一歷史進程中的關鍵一步。支持和推進巴勒斯坦獨立建國進程，為落實‘兩國方案’、實現中東持久和平提供有力保障，是國際社會的強烈呼聲，也是各方的共同責任。”



汪文斌說，緊急特別聯大以壓倒性多數通過決議，重申巴勒斯坦人民擁有包括獨立建國在內的自決權，確認巴勒斯坦符合成為聯合國正式會員國的資格，建議安理會重新積極審議巴勒斯坦加入聯合國的申請，這反映了國際社會的人心所向。



他說，中方支持安理會根據決議的要求，盡快重新審議巴勒斯坦加入聯合國的申請，敦促有關國家不要繼續站在國際社會、國際道義和人類良知的對立面，不要再為巴勒斯坦加入聯合國設置障礙。



汪文斌表示，決議對巴勒斯坦參與聯合國活動和有關會議作出進一步安排，賦予巴勒斯坦新的權利和特權。“這些特殊安排是對巴勒斯坦長期遭受歷史不公的補救，是對美國濫用否決權的糾偏。決議明確，有關安排屬於例外，不構成先例。我們期待巴勒斯坦早日成為聯合國正式會員國，同其他會員國一樣享有充分、平等的權利。”