普京變陣　提名經濟官員任防長

左圖：紹伊古（前排左三）9日陪同普京出席勝利日閱兵式。＼法新社；右圖：別洛烏索夫（左）將出任俄羅斯防長。＼美聯社 中評社北京5月14日電／據大公報報導，俄羅斯總統普京12日提名前副總理別洛烏索夫為國防部長，任命前國防部長紹伊古為俄聯邦安全會議秘書。別洛烏索夫是一名經濟學家，長期從事文職工作，沒有軍旅背景，普京提名其出任防長令外界感到意外。克里姆林宮解釋說，這是因為在俄烏衝突導致俄國防開支大幅增加的情況下，俄國防部需要“創新”。有分析認為，新防長人選表明普京打算利用軍工聯合體和整體經濟優勢打贏這場戰爭。



普京7日開始第五個俄羅斯總統任期，10日正式任命米舒斯京為新一屆政府總理，12日向俄聯邦委員會提交新一屆聯邦政府國防、外交等7個部門負責人提名名單。普京提名別洛烏索夫為俄國防部長，其餘6個部門均無變動。俄聯邦委員會需在一周內對相關提名進行審議，如無異議，普京將簽署總統令對相關人員進行任命。



普京12日還簽署總統令，任命紹伊古為俄聯邦安全會議秘書，取代帕特魯舍夫，後者的新職位預計將在未來幾天公布。俄聯邦安全會議秘書一職與美國總統國家安全事務助理類似，在法律意義上高於俄防長。俄總統新聞秘書佩斯科夫說，紹伊古將出任軍工聯合體委員會副主席，並繼續主管俄聯邦軍事技術合作局，“他將繼續在熟悉的領域工作”。



紹伊古轉任俄聯邦安全會議秘書



據法新社介紹，現年68歲的紹伊古是蘇聯解體以來在俄政府任職時間最久的高級官員，資歷比普京還老。上世紀90年代，他作為緊急情況部長奔波於各種安全事故、自然災害現場，是俄羅斯最受歡迎的政治人物之一。2012年，紹伊古在俄國防部發生腐敗案後被普京任命為防長，與外長拉夫羅夫一同被視為普京政權穩定的象徵。紹伊古和普京私下也關係密切，經常結伴前往西伯利亞針葉林區度假，或赤裸上身曬日光浴，或採摘蘑菇，或在同一支球隊中打冰球。



2022年2月俄烏衝突爆發後，俄軍進攻基輔失利，紹伊古在俄政府和軍隊內部風評下降。他與瓦格納集團創辦人普裡戈任的矛盾也愈發尖銳，普裡戈任去年6月發動“一日兵變”，公開要求紹伊古下台。普裡戈任在“兵變”後不久因空難身亡。今年4月，紹伊古副手伊萬諾夫涉嫌受賄被拘留，被視為紹伊古將轉崗的預兆。俄媒稱，伊萬諾夫可能涉嫌收受至少100萬盧布（約8.5萬港元）的賄賂，將面臨最高15年監禁。



路透社稱，讓紹伊古轉任俄聯邦安全會議秘書能夠維持高層複雜的人事平衡。



戰場青睞創新者

