（圖片來源：新華社） 中評社北京5月14日電／據新華社河內5月13日報導，5月12日至13日，應越南共產黨邀請，中共中央對外聯絡部部長助理趙世通率中共代表團訪問越南。其間，會見越共中央書記處書記、中央對外部部長黎懷忠，分別同越共中央宣教部、中央對外部負責人進行工作會談。



雙方就中越兩黨兩國關係及共同關心的問題深入交換意見，一致認為要共同貫徹落實兩黨最高領導人重要共識，深化黨際交往，加強戰略溝通與交流互鑒，促進各領域務實合作，築牢民間友好根基，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。