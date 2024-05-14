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中共代表團訪問越南
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2024-05-14 14:35:17
（圖片來源：新華社）
中評社北京5月14日電／據新華社河內5月13日報導，5月12日至13日，應越南共產黨邀請，中共中央對外聯絡部部長助理趙世通率中共代表團訪問越南。其間，會見越共中央書記處書記、中央對外部部長黎懷忠，分別同越共中央宣教部、中央對外部負責人進行工作會談。
雙方就中越兩黨兩國關係及共同關心的問題深入交換意見，一致認為要共同貫徹落實兩黨最高領導人重要共識，深化黨際交往，加強戰略溝通與交流互鑒，促進各領域務實合作，築牢民間友好根基，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。
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