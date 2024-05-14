從文旅“新市面”看經濟持續向好“基本面”

5月1日，遊客在浙江省湖州市德清縣新市古鎮觀看舞獅表演。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月14日電／據新華社報導，5月的中華大地，山水如畫，人潮湧動。從文化場館到商業街區，從紅色旅遊到鄉村旅遊，從短途周邊游到遠距長線游，新業態新場景不斷湧現，文旅消費潛能持續釋放。



此前中央經濟工作會議提出，要積極培育文娛旅遊等新的消費增長點。去年底，文化和旅遊部研究制定的《國內旅遊提升計劃（2023—2025年）》提出，三年內將打造“跟著賽事去旅行”“尋味美食去旅行”等多個文旅品牌項目，進一步釋放旅遊消費潛力，更好滿足廣大人民群眾多層次旅遊消費需求。



文旅市場“百花齊放”，不僅凝聚人們對美好生活的向往，更是經濟持續向好的生動寫照。



出行“熱潮”，澎湃經濟脈動



“感覺每個城市都來了一億人！”“五一”期間網友的趣評，生動再現各地人山人海、遊客熱情高漲的場面。



假期消費是觀察經濟活力的重要窗口，其火熱程度也凸顯了消費市場的巨大潛力和經濟發展的良好勢頭。文化和旅遊部數據顯示，“五一”期間，全國國內旅遊出游合計2.95億人次，同比增長7.6%，按可比口徑較2019年同期增長28.2%；國內遊客出游總花費1668.9億元，同比增長12.7%，按可比口徑較2019年同期增長13.5%。



在四川甘孜領略茶馬古道之美；去江西資溪山林間“吸吸氧”；到內蒙古鄂爾多斯一睹草原的廣闊；在遼寧本溪看“千山環野立，三水繞城流”……這個假期，各地遊客穿行於山水之間，感受大美中國。



“五一”期間，“縣域文旅熱”正成為國內旅遊市場的新特點。5月5日，攜程發布《2024五一假期旅行總結》。數據顯示，“五一”假期，國內旅遊市場下沉市場增速高於一二線市場，安吉、都江堰、陽朔、婺源是熱門縣域旅遊目的地，旅遊訂單平均增長36%。