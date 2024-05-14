我國首台行星際閃爍監測望遠鏡正式建成

行星際閃爍監測望遠鏡主站。（中國科學院國家空間科學中心供圖） 中評社北京5月14日電／據新華社報導，由中國科學院國家空間科學中心牽頭建設的行星際閃爍監測望遠鏡5月10日通過工藝測試，將高效開展行星際空間天氣日常監測，為我國和國際空間天氣預報提供高質量觀測數據。這是我國首台專門用於行星際閃爍監測的望遠鏡。



行星際閃爍監測望遠鏡是國家重大科技基礎設施“空間環境地基綜合監測網”（子午工程二期）的重大設備之一，採用一主站、兩輔站的協同聯測方式。其中，主站位於中國科學院國家空間科學中心明安圖野外科學觀測研究站，由3排南北長140米、東西寬40米的拋物柱面天線組成，是目前我國口徑最大的拋物柱面天線陣列。



來自銀河系之外的致密天體所輻射的射電波在通過行星際空間時，會被太陽風湍流不規則結構散射，最終形成射電時序流量的隨機起伏，該現象被命名為行星際閃爍。



“通過監測行星際閃爍，就可以重建太陽風的三維結構，有助於揭示太陽爆發活動與地球空間響應的因果關聯。”子午工程二期副總工程師、中國科學院國家空間科學中心研究員顔毅華說。



據介紹，行星際閃爍監測望遠鏡將通過逐日遙測行星際太陽風速度，捕捉太陽風在行星際空間的動態傳播過程，為我國和國際空間天氣預報提供原始觀測數據和定量數值預報產品，從而減少或避免太陽活動導致的災害性空間天氣給航空、航天、通訊、導航和電網運行等帶來的嚴重影響。



此次工藝測試表明，行星際閃爍監測望遠鏡具備了對行星際閃爍信號的連續探測能力，一主站、兩輔站的各項技術指標均達到或優於初步設計要求。



“行星際閃爍監測望遠鏡實現了大規模超寬視場、大天區的全方位連續覆蓋，望遠鏡主站的天線口徑、噪聲溫度、探測靈敏度均處於國際領先水平。”顔毅華說。（記者劉懿德、張泉、王春燕）