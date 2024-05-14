黑龍江推進水利工程建設腐敗問題專項整治

黑龍江省佳木斯市紀委監委緊盯水利工程項目建設質量，督促各職能部門釐清職能職責，主動排查隱患，及時整改問題。圖為近日，該市紀委監委派駐機構幹部到四豐山水庫除險加固工程實地開展監督檢查。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京5月14日電／據中國紀檢監察報報導，在黑龍江省紀檢監察機關近期發布的通報中，涉及該省水利廳原一級巡視員孫飆、省隆業水利水電工程建設有限公司副總經理邢學東、雙鴨山市水務局副局長李侃等多名水利工程建設領域黨員領導幹部。



自2022年11月開始，黑龍江省紀委監委啟動全省水利工程建設領域腐敗問題專項整治，嚴肅查處水利工程建設領域監督監管缺失缺位、失職失責以及背後的官商勾結、利益輸送、貪污受賄等問題，營造水利工程建設領域良好政治生態。



一起重點案件教訓深刻



2022年11月15日，黑龍江省紀委監委發布信息：同江市水利工程建設服務中心主任、同江市三村灌區田間配套工程建設辦公室（臨時機構）法定代表人時德濤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。



彼時，距離該省紀委監委組織召開全省水利工程建設領域腐敗問題專項整治工作動員部署電視電話會議，僅過去6天。



這起案件是黑龍江省水利工程建設領域腐敗問題專項整治啟動後的第一起留置案件，也是該省紀委監委掛牌督辦的重點案件之一。



同江市紀委監委辦案人員告訴記者，時德濤1992年進入水利系統，從事水利工程建設相關工作30年，涉水貪腐長達10餘年。



2009年，同江市遭遇中度乾旱，需要開展打井抗旱工作，時德濤所在的市水務局農田管理站是主要牽頭單位。在副站長職位上，他第一次收受賄賂就是從這次抗旱開始。