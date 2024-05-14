“旗袍與海派文化”展在布魯塞爾開幕

5月13日，人們在比利時布魯塞爾“衷雅匯尚——旗袍與海派文化”展上參觀。新華社記者 孟鼎博 攝 中評社北京5月14日電／據新華網報導，由上海市歷史博物館承辦的“衷雅匯尚——旗袍與海派文化”展13日在比利時布魯塞爾中國文化中心開幕。



展覽以上海的城市發展為脈絡，通過30餘件精美旗袍以及珍貴老照片、廣告畫等歷史影像，演繹旗袍之美，展示海派旗袍所代表的中國傳統手工藝與西式裁剪方式相結合的非物質文化遺產的傳承和創新發展，講述上海這座城市始終煥發的蓬勃生命力和迷人魅力。



展覽由中國駐比利時大使館支持，上海市文化和旅遊局、布魯塞爾中國文化中心主辦，將於5月14日至9月5日在布魯塞爾中國文化中心向公眾開放。



上海市副市長華源、中國駐比利時大使館臨時代辦吳剛為展覽揭幕。吳剛在致辭中表示，希望此次展覽能進一步增進比利時及歐洲民眾對中國傳統服飾文化的認識，感受當代中國城市風貌和人民生活。



上海市歷史博物館館長周群華在致辭中表示，希望通過此次展覽，架設中比文化溝通的橋梁，編織中歐文明交流互鑒的紐帶。



來自羅馬尼亞的伊萬娜·斯克埃什泰亞努在參觀展覽後表示：“我之前對20世紀初期的上海風貌和歷史不太瞭解，這次旗袍展讓我有機會近距離欣賞旗袍之美，更深入地瞭解上海。這些旗袍非常精美，將傳統與現代結合在一起，能看到製作者一針一線中的巧思。這是一次中歐之間的文化交流，能讓歐洲人看到中國文化的不同方面。”