一顆榴蓮的“北上之旅”

中評社北京5月14日電／據新華網報導，泰國東部地區正值榴蓮上市，果農沙西通忙著組織工人們在果園裡采摘。幾十米高的榴蓮樹上，一名工人拿著鐮刀砍下一顆榴蓮，站在樹底下的同伴則撐開麻袋，將掉落的榴蓮穩穩兜住。



榴蓮有熱帶“水果之王”之稱，沙西通的家鄉尖竹汶府是泰國東部重要的榴蓮產地，距離首都曼谷約250公里。記者從曼谷驅車前往尖竹汶府的途中，不時能看到滿載榴蓮的貨車駛過，公路兩旁的水果攤上擺滿了不同品種的榴蓮。



沙西通從事榴蓮生意已有10多年時間，她的榴蓮種植園有2000多棵榴蓮樹。她說，今年因為天氣乾旱，榴蓮產量有所減少，但市場需求量較大，行情不錯。“我們供應多個榴蓮品種，既有成熟較早的甲侖，也有備受中國消費者喜愛的金枕。”



沙西通果園的榴蓮被采摘後，很快被運到附近一家加工廠。這裡，工人們忙碌地對新鮮榴蓮進行分揀、稱重、打包、裝車。



加工廠負責人維拉猜告訴記者，中國是泰國榴蓮非常重要的市場，他們工廠加工的榴蓮全部出口中國。“今年我們已經（向中國）出口了23個集裝箱……空運占20%，海運占40%，陸運占40%。”



泰國是全球主要的榴蓮生產和出口國之一，每年都有大量榴蓮出口到中國。中國海關總署數據顯示，2023年中國的鮮榴蓮進口量為142.6萬噸，泰國鮮榴蓮92.9萬噸，佔中國鮮食榴蓮進口總量的65.15%。



受限於運輸、倉儲等條件，產自東盟的熱帶水果曾經難以大規模進入中國市場。但近年來，隨著中國—東盟自由貿易區建設深入推進，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）全面生效，西部陸海新通道等一批互聯互通項目加緊建設，以及跨境冷鏈物流體系和電商平台快速發展，各項通關便利條件和措施不斷出台，使得榴蓮等東盟水果進入中國市場更加高效便捷。



位於中越邊境的廣西憑祥友誼關口岸，是東盟水果進入中國的重要陸路通道。連日來，一輛輛滿載泰國榴蓮的大貨車停靠友誼關口岸查驗平台，等待海關查驗完成後，即將進入中國水果市場。



據友誼關海關統計，2023年，中國經友誼關口岸進口泰國榴蓮28.2萬噸，同比增加162.4%，價值101.7億元，同比增長163.2%。今年一季度，中國經友誼關口岸進口鮮榴蓮4.8萬噸，價值18.5億元。其中，泰國鮮榴蓮進口1.3萬噸，價值5.7億元。



繁榮的進出口貿易得益於通關效率的提升。友誼關海關監管一科科長黃菲菲介紹說，海關部門不斷升級優化智慧物流管控平台、智能查驗輔助管理系統、智能檢疫處理系統等智能化監管設施設備，深化進口榴蓮專用通道建設，實行進口水果綠色通道、實驗室快速檢測等一系列通關便利化措施，保障進口水果管得住、通得快。



在廣西最大的水果批發市場——南寧市海吉星農產品國際物流中心，一車車從泰國進口的榴蓮在這裡卸貨。近段時間，廣西優先源農業科技有限公司總經理莫嘉銘每天都有50噸左右的泰國榴蓮運送到海吉星市場，甲侖、托曼尼、金枕等品種一擺上攤位，就吸引不少採購商。這些榴蓮通過大型商超、水果零售店、電商平台等銷往全國。



“今年以來，我們大約進口了1800噸榴蓮……從泰國果園采摘的榴蓮通過陸運，最快三到五天就能保鮮到達國內。”莫嘉銘說，中國的“果盤子”足夠大，相信未來榴蓮等東盟水果在中國市場的前景將更加廣闊。