中評社香港5月14日電／網評：文化情感熏陶須接地氣



來源：香港文匯網 作者：王蘇



有90年歷史的河南大學大禮堂，在修繕期間發生火災，損毀嚴重，令人心痛，但同時激起了社會對該大禮堂歷史的探知。河南大學的歷史和發展現狀成為網絡的熱搜詞，突顯大眾對我國文教歷史的感知與情懷，側面反映出國家大力推進歷史文化教育，有效厚植內地民眾的文化情懷，及對保護文化遺產的自覺。此事亦提醒包括香港特區在內的各地文化部門，未來對文化遺產的整理、保養、推介、展示更要提量提質。



事實上，建設文化強國，既要加倍保育文化精華，也要創造空間進行多維度展示，總結中華民族各層面的精神物質的進步，才可令文明有更深厚的積澱。



優秀的藝術文化產物應具備四個方面的文化屬性：一是藝術價值；二是稀缺價值；三是高難度價值；四是思想價值。例如河南大學大禮堂1934年落成，被譽為近代建築藝術精品，屬第六批全國重點文物保護單位、第三批“中國二十世紀建築遺產”，見證中國高等教育事業發展進程。其中式宮廷外表，以及內部現代化建築的結合，突顯當年中國高等教育界既追趕學習尖端西方建築技術，同時堅持保留中國建築文化恢宏大度的風格，其蘊含的思想價值對建設中國式現代化與高質量發展有不少啟發，也對學子自豪於中原文化、熱愛華夏知識汪洋提供引領。禮堂不幸被大火所毀，大家表達出的心痛，背後是源自於深厚歷史文化熏陶下所產生出來的情感。



在建設中外文化藝術交流中心的定位下，香港在推廣文化方面的角色漸趨吃重，既要突出中西文化薈萃，也要弘揚中華文化，以及培養愛國主義精神。提升市民對文化歷史的愛好，才可推進對家國情懷的領悟。不過，部分文化項目的規劃開始顯得雜亂無章，要產生更濃厚的歷史與文化熏陶，脈絡有待梳理、方向有待聚焦。

