中評社香港5月14日電／網評：夏寶龍澳門之行對香港的重要啟迪



來源：大公網



中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨日抵達澳門，展開為期7日的考察調研行程，瞭解澳門社會和經濟的最新發展情況。這是夏寶龍相隔一年後再度抵澳考察調研，充分體現中央對澳門的關心關懷和支持，必將有力推動澳門“一國兩制”實踐的行穩致遠。香港澳門同為祖國的“掌上明珠”，發展相輔相成，香港各界能從夏寶龍此次的考察調研中，得到深刻的啟迪，推動香港在新階段實現新突破。



去年5月，夏寶龍曾到澳門考察調研4天，對澳門發展提出“六點要求”，包括在全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針上展現更大作為；在維護國家安全上展現更大作為；在加強“愛國者治澳”力量上展現更大作為；在推動澳門經濟適度多元上展現更大作為；在做好橫琴開發這篇文章上展現更大作為；在提升全面治理能力和管治水平上展現更大作為。“更大作為”是其中的關鍵詞，也成為澳門各界齊心謀發展的重要推動力。一年來，澳門各項事業的發展，取得了顯著成績。



此次夏寶龍主任抵澳考察調研的時間比去年增加3天，將更廣泛接觸澳門社會各界，更深入地瞭解澳門的社會經濟發展狀況和民情，也將更有利於中央制定相關政策。今年是國慶75周年，也是澳門回歸25周年，加上新一屆澳門特首選舉在8月份舉行，這也是去年澳門完善選舉制度後的第一場行政長官選舉，“愛國者治澳”不斷深入貫徹落實。新時期的澳門，在新征程上推進新發展、實現新突破，是澳門民眾的期盼，也是中央的要求。



澳門地域小、人口少，經濟結構單一，推進澳門經濟適度多元化是澳門實現可持續發展的重中之重。為幫助澳門發展，中央推出“橫琴方案”，為澳門提供更大發展空間。夏寶龍昨日乘飛機到達澳門後，立即馬不停蹄展開行程。先到澳門大橋建設工地考察，再往禮賓府與行政長官及特區行政、立法、司法機構負責人見面交流。從中可以看到中央的關心和關切所在。

