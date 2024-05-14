網評：直播間“收割”老年人　平台也應擔責

中評社北京5月14日電／網評：直播間保健品“收割”老年人，平台也應負起責任



來源：東方網 作者：楊玉龍



通過直播間等線上渠道購買保健品，成為一些老年人熱衷的事情。不過，一些直播間在銷售保健品時亂象頻出，營銷“花招”更是讓老年人防不勝防。有的產品號稱有治療奇效，到手後查看說明才發現只是普通食品；有的下單時號稱一個療程就能見效，後面商家卻變著法地讓消費者追加購買……（據5月11日《工人日報》）



一瓶咀嚼片能治四五種病、4盒藥片就能讓胃黏膜變得光滑厚實富有彈性、一個枕頭就能讓多年的頸椎病痊愈……對於熱衷於養生的老年人而言，這些宣傳的確具有誘惑力。



尤其是，網上搜索“直播帶貨”“保健品”等字樣，有很多帶著“高科技”“高效能”等標簽的保健品，從功能馬甲、能量枕頭等生活用品，到壓片糖果、固體飲料等食品，令人眼花繚亂。



但是，須警惕的是，直播間銷售保健品存在著諸多亂象，令消費者難以防範。例如，在推銷保健品過程中，加入一些所謂的“學術詞”“高端詞”，是很多直播間商家的慣用手法。而這也讓老年人難以招架。加之，不少有健康焦慮的老年人防範意識差，很容易被此迷惑，甚至招致自身的權益受損。



針對上述，亟待引起重視。據悉，對於網售保健品存在的一些亂象，上海、寧夏等多地已經發布規定，明確醫療、藥品、保健食品等不適宜以網絡直播形式營銷。當然，更重要的是，監管部門要加強對直播帶貨保健品亂象治理，要加大聯合約談、聯合執法、聯合曝光、聯合懲戒工作力度，對情節惡劣的要公開曝光，通過相關案件的警示，起到震懾作用。

