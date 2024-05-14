中評社北京5月14日電／網評：自毀形象！麥當勞再陷“過期門”



來源：東方網 作者：苗瑞祥



麥當勞，這個國際知名的快餐品牌，一直以其標準化的產品、快捷的服務和“品質、服務、清潔和物超所值”的經營理念贏得消費者的信賴。然而，近期新京報的臥底調查卻揭露了一個令人震驚的真相：在麥當勞的某些門店，過期食材換標簽“續命”、 炸油品質超標、偷工減料等問題層出不窮。這既是對消費者權益的肆意踐踏，更是對麥當勞自身品牌形象的自毀。



食品安全是餐飲行業的生命線，任何對食品安全的輕視和疏忽都是對消費者極大的不負責任。麥當勞作為全球知名的連鎖品牌，更應該以身作則，嚴格遵守食品安全法規，確保每一位顧客在享用美食的同時，也能感受到安全和尊重。從報導中可以看出，問題的根源在於門店管理層的失職和短視。為了追求所謂的“數據好看”，減少食材廢棄，他們默許甚至縱容員工篡改食品保質期標簽、使用過期食材等違規行為。違反法律法規，喪失良心做餐，也背離了麥當勞自己的經營理念。試問，這樣的“節省”和“效率”又有何意義？當消費者因為信任麥當勞而選擇就餐時，卻吃到了過期甚至變質的食品，信任被背叛的感覺何其強烈！



更令人失望的是，面對員工的質疑和提醒，某些門店的管理層不僅不加以改正，反而以各種借口進行搪塞和敷衍。這種對待問題的態度，無疑是在自掘墳墓。一個品牌的價值不僅在於它的知名度和市場份額，更在於它的信譽和口碑。



我們呼籲麥當勞的總部和高層管理者必須正視這些問題，採取切實有效的措施進行整改。首先，要加強對門店的日常監管和突擊檢查，確保每一項食品安全措施都落到實處；其次，要加強對員工的培訓和教育，提高他們的食品安全意識和法律意識；最後，要對違規的門店和員工進行嚴厲的處罰，以儆效尤。

