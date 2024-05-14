韓正出席2024年全球貿易投資促進峰會

5月13日，國家副主席韓正在北京出席2024年全球貿易投資促進峰會開幕式並致辭。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月14日電／據新華社北京5月13日報導，5月13日，國家副主席韓正在北京出席2024年全球貿易投資促進峰會開幕式並致辭。



韓正表示，中國國家主席習近平多次指出，在風險挑戰面前，各國應該同舟共濟，堅持合作共贏理念，推動世界共同發展。中國將持續擴大高水平對外開放，同各方共享發展紅利。



韓正指出，當前全球經濟復甦面臨考驗，發展機遇與風險挑戰並存。衹有堅定不移推進貿易和投資自由化便利化，切實維護全球產業鏈供應鏈的韌性和穩定，才能把合作紐帶拉緊，把互惠蛋糕做大。要抓住新一輪科技革命和產業革命的機遇，以更加開放、勇於創新的思維和舉措，強化科技創新和共享，共同開辟新領域、創造新模式、培育新增長點。要踐行真正的多邊主義，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，推動建設開放型世界經濟，促進普惠包容的經濟全球化。



韓正表示，中國作為全球第二大經濟體，多年來對世界經濟增長貢獻率都保持在30%左右。一個經濟穩健前行、更加開放的中國，必將為世界經濟注入強大動力。我們願同世界分享中國持續發展的機遇，歡迎各國企業繼續投資中國、深耕中國、贏在中國。



全球貿易投資促進峰會由中國貿促會主辦，已連續舉辦3屆。本屆峰會主題為“互信與合作：變局中的選擇”，國際組織、經濟機構、外國商協會和全球貿促機構負責人以及中外企業代表750餘人參會。