以軍繼續攻勢　布林肯警告將承受高昂代價

5月6日，巴勒斯坦人準備從加沙地帶南部城市拉法一處由學校改建的避難所撤離。（來源：新華社） 中評社北京5月14日電／據新華社報導，不顧國際社會一再警告和反對，以色列12日繼續推進在巴勒斯坦加沙地帶南部城市拉法的軍事行動，為其消滅巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）有生力量做準備。同日，美國國務卿安東尼·布林肯警告以方或因此承受極其高昂的代價。



備戰拉法總攻



以軍發言人丹尼爾·哈加里12日說，以軍繼續“精準打擊”拉法城中的哈馬斯目標，打死數十名武裝人員，並發現地道和大量武器。哈加里重申，以軍目標是擊敗哈馬斯、並使以方所有被扣押人員獲釋。



拉法是目前僅存、尚未遭到以軍大規模地面進攻的加沙地帶主要城市，逾百萬巴勒斯坦平民為躲避戰火從加沙地帶北部和中部逃難至此。國際社會擔憂，以軍全面進攻拉法將不可避免地導致大規模人員傷亡。



聯合國人權事務高級專員沃爾克·圖爾克發布聲明說，以軍全面進攻拉法不符合國際人道主義法。埃及政府強烈反對以軍進攻拉法，稱埃方將支持南非在國際法院起訴以色列，指控其在加沙地帶的軍事行動涉嫌種族滅絕。



除在拉法持續推進軍事行動，以軍還對加沙地帶北部傑巴利耶難民營、拜特拉希耶、拜特哈嫩等地重新集結的哈馬斯目標實施空襲和炮擊。當地民眾說，相比衝突爆發之初，以軍目前的軍事行動“更深入”。



12日，數枚從加沙地帶發射的火箭彈落入以色列南部城市阿什凱隆，導致多人受傷。哈馬斯隨後通過社交媒體發布聲明稱，火箭彈從傑巴利耶發射，儘管以軍對當地實施突襲，哈馬斯仍有能力對以色列境內目標發動襲擊。

