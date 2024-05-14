加拿大西部野火過火面積近萬公頃

這是2023年6月24日拍攝的加拿大不列顛哥倫比亞省的山火（航拍照片）。（來源：新華社） 中評社北京5月14日電／據新華社報導，在加拿大西部，野火燃起並蔓延迅速，截至12日過火面積已接近1萬公頃。加拿大聯邦政府說，乾旱叠加反常高溫，加拿大面臨又一“災難性”野火季。



剛過去的冬季是加拿大難得的暖冬之一，多地降雪或降水稀少。據氣象部門預報，受厄爾尼諾現象影響，加拿大大部分地區接下來一段時間氣溫將高於正常水平。



在加拿大西部不列顛哥倫比亞省，一場過火面積達2500公頃的野火逼近納爾遜堡鎮，當地及周邊近3500名居民中的多數人被迫疏散。當地官員羅布·弗雷澤說：“周圍基本上都是火，從西面到東北方向。”他呼籲尚未疏散的人員盡快離開。



法新社援引弗雷澤的話報導，納爾遜堡正遭遇嚴重乾旱。雖然夜間氣溫略低，有助緩解火勢蔓延，但白天風勢又起，情況堪憂，“控制火勢變得極其困難”。



不列顛哥倫比亞省野火所致煙霧飄入鄰省艾伯塔省，那裡同樣野火蔓延。



艾伯塔省43處在燃野火中，一處火場距離麥克默里堡鎮約15公里。麥克默里堡居民已被要求做好疏散準備。這裡2016年遭遇大火，大約2500處建築被毀，約9萬人疏散。



艾伯塔省政府已出動消防員和飛機等滅火。



據路透社報導，加拿大環境部門12日發布一份空氣質量特別提醒，覆蓋從不列顛哥倫比亞省向東至安大略省大片區域。



加拿大2023年經歷有記錄以來最為嚴重的野火季，過火面積、持續時間、受影響人數、碳排放等均“創紀錄”，造成毀滅性破壞。加政府數據顯示，去年野火季持續時間超過5個月，累計過火面積達1850萬公頃，8名消防員殉職，23萬人被迫離開家園。當時，野火升騰的煙塵波及美國，美國東北部大部分地區發布空氣質量警報；歐洲一些地區同樣受到影響。