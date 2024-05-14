﻿蔡若蓮：打造“留學香港”品牌

蔡若蓮表示，當局將打造“留學香港”品牌，從多渠道推動教育高質量發展。（來源：中通社） 中評社香港5月14日電／據大公報報導，教育局局長蔡若蓮上周率領香港高等院校代表團訪問北京，她返港後於13日接受中通社等媒體訪問時表示，國家發展帶動香港高教發展，香港將把握機遇打造“留學香港”品牌，建設國際專上教育樞紐，以己所長貢獻國家。國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在會見代表團時指出，香港高等教育具有獨特優勢，教學質量高、基礎研究強、國際聯繫廣、與內地合作實，可謂實力雄厚、影響巨大。這是香港引以為傲的“金字招牌”，是香港的核心競爭力之一。“在‘一國兩制’下，香港確實有獨特的教育發展空間和優勢。”



夏寶龍贊港高等教育有獨特優勢



今次蔡若蓮率領的代表團由香港22所高校校長和高教領域主要咨詢機構負責人組成，拜訪了國家教育部、國家科學技術部，並到訪北京大學、昌平實驗室、亞洲基礎設施投資銀行總部和香港大學北京中心等，並獲國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍會見。夏寶龍表示，香港高等教育具有獨特優勢，蔡若蓮亦表示，內地相關部門非常肯定香港的教育是國家重要組成部分，希望香港為國家培養更多具備家國情懷、才德兼備的高端人才。



蔡若蓮續指出，當局將打造“留學香港”品牌，從多渠道推動教育高質量發展，包括加強收生，循序漸進吸引更多非本地學生；提供獎學金，擴大“一帶一路”獎學金名額。除此之外，會做好非本地生的支援服務，包括語言文化差異、起居飲食，以及支持其畢業後留港就業。北部都會區大學城的建設，也能助力擴大院校的空間和規模。



“我們希望凝聚各院校，參加世界各地的教育展或會議，展示‘留學香港’這個品牌。”蔡若蓮透露，已組織高校界訪過澳洲，接下來將到美國、歐洲進一步推廣。



另外，夏寶龍在會見代表團時還表示，希望香港高校負責人擔起重任，堅守立德樹人根本，厚植家國情懷，唱響愛國愛港主旋律；堅定人才興校戰略，加大人才培養和引進力度，為青年學生成長成才提供有力支持。蔡若蓮對此亦表示，人才儲備是一切發展的重要基礎。如果沒有人才，很多計劃無從實現，也沒辦法有高質量發展。教育局會繼續大力推動香港作為國際專上教育樞紐，實際上也是香港自身的發展需求。“我們希望通過教育的多元化、國際化以及樞紐的建設，為香港的發展動能增強人才支撐，同時貢獻國家發展。”