全球十大年輕大學　科大城大理大上榜

（來源：大公報） 中評社香港5月14日電／據大公報報導，最新的泰晤士報高等教育（THE）年輕大學排名顯示，現時世界領先的年輕研究型大學，約有一半來自亞洲。其中，前十名中就有三所大學來自香港，當中最高位為排名第三的香港科技大學，另有排名第四的香港城市大學和第七的香港理工大學。



此外，土耳其、印度及伊朗亦有大批年輕學校崛起。泰晤士高等教育首席全球事務官菲爾.巴蒂（Phil Baty）認為，這顯示了亞洲大陸仍由卓越的教育和研究驅動，亞洲教學、研究和創新的未來非常光明。



2024年THE年輕大學排名展示了建校50年或以下的頂尖高校排名情況。其中，榜上亞洲大學數量在五年內幾乎翻了一倍，從2020年的165所，攀升至今年的327所，所占比例亦由2020年的40%上升至今年49%。



科大排第三 城大升上第四位



位於榜單前十名的學校，有三所來自香港。位列最高位的是成立於1991年的科大，排名第三，但較去年下降一位；理大名次亦由去年第四名下降至今年第七名。不過，城大排名較去年上升兩位，位列排行榜第四。



土耳其印度伊朗 大批高校上榜



而土耳其、印度和伊朗，亦有大批優秀的年輕高校上榜。其中，土耳其有58所大學上榜，高於去年的47所，而其在2020年僅23所大學上榜。印度有55所上榜院校，較去年多了10所，較2020年多了29所。伊朗有46所大學上榜，較2020年多了26所。

