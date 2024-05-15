李家超記者會：中央增八城市個人遊 意義大

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月15日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超4月14日上午在政府總部召開記者會，他介紹了內地城市個人遊的最新安排。期間，他還就社工註冊局事件、維港煙火匯演等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：大家早晨。三日前的星期六（五月十一日），國家出入境管理局宣布增加八個個人遊城市，包括：山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、寧夏回族自治區銀川市及新疆維吾爾自治區烏魯木齊市。這八個城市的居民可以由今個月27日開始，申請個人遊簽注來香港旅遊。



我感謝中央對香港的關愛和支持，積極考慮了特區政府的建議，增加八個個人遊城市。中央推出多項挺港惠港的措施，除了今次公布的，其他已推出的包括早前把西安和青島新增成為個人遊城市、推出多項便民利企來港的措施、啟動了“跨境理財通2.0”，以及五項鞏固金融市場的措施。



中央積極考慮特區政府建議，在三個月內兩度公布擴展個人遊城市，城市數目已經增加到59個，增幅超過兩成。這次增加八個個人遊城市，有多重意義。第一，為本港經濟增添龐大動力。個人遊是本港重要旅客來源之一，去年佔整體內地訪港旅客的六成。這八個城市都是省會城市，人口多，經濟增長大，是高消費群城市。八個個人遊城市人口合共超過3300萬，GDP（本地生產總值）去年合共約28000億元人民幣。當中有五個城市所屬的省份或自治區，GDP增幅排在全國前六名。這些城市居民的經濟實力正持續增長，他們來港旅遊期間，在酒店、餐飲、零售等方面的消費力，和所帶來的經濟收益會很大，並會不斷增加。新增這八個個人遊城市估計可以為香港帶來一年約30萬旅客及約12至15億元的消費額，經濟增加價值約為7至9億港元。



第二，進一步完整了個人遊計劃的覆蓋面。經過今次新增八個城市，內地所有直轄市、省、自治區的省會或首府，均已納入個人遊。這進一步刺激內地同胞來港旅遊的興趣。



現時八個城市當中，四個城市與香港國際機場有直航航班連接。運輸及物流局與機管局（香港機場管理局）會帶領和推動航空公司加強往來香港與這八個城市的航班服務。我知道已有航空公司計劃下個月會增設往來哈爾濱的航班數目，以及加密往來烏魯木齊的航班。



運輸及物流局亦會與港鐵公司（香港鐵路有限公司）及其他本地公共交通營辦商密切留意遊客出行的需求及模式，確保高鐵跨境服務及其他本地公交服務的承載力，以便利旅客出行和提升旅客的體驗。



增加個人遊城市，會創造需求，刺激當地居民來港旅遊，亦會增加兩地人民的雙向流動，創造市場力量，既提振旅遊，亦提振雙向人員往來，加強人文交流。



第三，進一步增加過夜旅客。新增的八個城市分別位於華北、西北、東北，與香港的距離同部分其他個人遊城市相對較遠，因此帶來的將會是大量的過夜旅客，大幅增加人均消費，旅遊和相關行業的收益將以倍數上升。