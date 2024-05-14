首次大運河全流域考古成果展揚州開幕

“運載千秋——新時代大運河重要考古成果展”現場。（來源：新華社） 中評社北京5月14日電／據新華社報導，今年是中國大運河申遺成功十周年。5月14日，“運載千秋——新時代大運河重要考古成果展”在揚州中國大運河博物館開展，來自大運河沿線8省（市）的240餘件（套）展品集中亮相，其中大部分為首次展出。



新時代以來，大運河考古成果豐碩。據不完全統計，大運河沿線8省（市）共開展超過200項運河考古工作，60餘項考古工作取得重要成果，其中7處入選全國十大考古新發現，2處入選“百年百大考古發現”，是彰顯中國特色、中國風格、中國氣派考古學的生動實例。



本次展覽分尋跡、探勝、見證、融匯四個主題板塊，從大運河水工及附屬設施考古、大運河城市考古、大運河工商及海絲文化考古、大運河保護傳承利用四個視角，以新發現遺址和新出土文物為線索，展現大運河文化帶、大運河國家文化公園建設工作的新變化、新成就。



千里通波，舟楫如梭。大運河，是水路，也是文路，是中國的，也是世界的。隋回洛倉銘文磚、唐越窑秘色瓷八棱淨瓶、唐邢窑“盈”字款白釉圈足花口盤、北宋烈山窑黃釉印花磚等文物見證大運河的運輸功能；唐三彩馬毬女俑、宋絞胎球、清“荊記肉鋪”款白釉黑彩碗、清海馬踏浪紋石雕構件等文物描摹大運河沿線的生活與文化；唐乾符六年經幢基座、宋青白釉“國清”款刻花碗等文物則記錄大運河溝通世界的對外交流。



“依托新時代大運河考古的重要成果，深入挖掘它們蘊含的文化精髓和時代價值，用展覽的形式，讓更多人走近、瞭解大運河，讓大運河文化‘火’起來，奏響當代的運河之歌。”揚州中國大運河博物館館長鄭晶說。



據悉，該展覽由國家文物局指導，運河沿線8省（市）文物局主辦，揚州中國大運河博物館、中國考古學會大運河考古和保護專業委員會承辦，全國24家考古文博機構支持，展期為2024年5月14日至2024年8月14日。