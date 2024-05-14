中國首家寵物候機廳在深圳啟用

深圳機場寵物候機廳一景（5月8日攝）。（來源：新華社） 中評社北京5月14日電／據新華社報導，11日傍晚5時，在深圳寶安國際機場寵物候機廳寄養20個小時後，哈士奇琪琪登上了飛往石家莊的航班，在此期間它不僅得到了喂水添食、在專門的寵物樂園散步等服務，還與自己的主人張女士進行了視頻互動。



“我要出國了，決定把狗狗送回老家，讓家人養一段時間。深圳機場的寵物候機廳讓我對寵物的出行感到非常安心、放心。”張女士開心地說。



5月8日，隨著10只萌寵“入住”，深圳機場寵物候機廳正式啟用，並創新推出一站式寵物出行服務，這在中國尚屬首家，截至目前已累計服務了40餘只寵物。



深圳機場寵物候機廳位於國內貨站B1區，室內面積約210平方米，廳內配套有全方位監測系統，可對溫度、濕度、空氣質量等進行24小時監控。寵物候機廳實行貓狗分區，每只寵物都擁有獨立的候機空間，並設置了寵物娛樂空間。



根據深圳一家社會智庫測算，以“80後”“90後”“00後”為主體的養寵群體持續壯大，目前全市寵物貓狗數量達50萬只以上。隨著數量的增加，有關寵物的各類需求也逐漸增加。



早在2018年，深圳機場即推出了“愛寵候機區”，此次深圳機場對寵物運輸軟硬件設施、服務流程、服務項目進行全面升級，為愛寵人士訂制更加貼心、放心、便捷的個性化服務。



這項服務由專業的寵物科技公司運營保障，配備了專業的寵物專家和先進的設施設備，可為寵物提供專門的安檢登機通道、專人看護、定時巡視、按需添食喂水以及因航班延誤導致的滯留寵物提供免費寄養服務。此外，該公司還提供寵物機票預訂、寵物專車、寵物航空箱、代辦檢疫檢驗證、“航空＋地面”聯運等服務。



深圳機場相關部門負責人表示，寵物候機廳的建立改變了過去寵物與航空貨物混合運輸的托運方式，同時基於數字化平台和物聯網技術，為寵物出行提供全流程環境監控、位置追蹤、人寵音視頻互動、遠程醫療等服務。