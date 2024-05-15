5月14日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌5月14日主持例行記者會並回答中外記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月15日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌5月14日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



新華社記者：中方剛剛發布了普京總統將對中國進行國事訪問的消息，發言人能否具體介紹此訪有關安排？中方對普京總統此訪有什麼期待？



汪文斌：應習近平主席邀請，俄羅斯總統普京將於5月16日至17日對華進行開啟新任期後的首次國事訪問。訪問期間，習近平主席將同普京總統就中俄建交75周年背景下雙邊關係、各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。我們會及時發布此訪有關具體情況。



日本朝日電視台記者：有報導說，今天在瑞士日內瓦舉行中美人工智能政府間對話首次會議，請介紹一下這次會議的議題和意義？



汪文斌：為落實中美元首舊金山會晤共識，經雙方商定，中美將於當地時間5月14日在瑞士日內瓦舉行中美人工智能政府間對話首次會議，就人工智能科技風險、全球治理以及各自關切的其他問題進行交流。



總台國廣記者：據報導，亞吉鐵路六年成就和未來展望發布會暨交鑰匙儀式日前在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴舉行，請問中方對此有何評論？



汪文斌：亞吉鐵路是東非地區的首條標準軌距跨國電氣化鐵路，也是中國同埃塞俄比亞、吉布提共建“一帶一路”合作的旗艦項目。



亞吉鐵路建成以來，為當地提供就業超過5.5萬人次，極大促進了兩國互聯互通水平，也為埃塞俄比亞和吉布提兩國經濟社會發展注入了強勁動力。