外交部：中國支持世界反興奮劑機構有效治理

外交部發言人汪文斌（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月15日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌5月14日在例行記者會上應詢表示，一些境外機構和媒體對中國反興奮劑工作存在嚴重偏見，發表明顯違背基本事實的報導和言論，嚴重侵害運動員隱私，企圖攻擊世界反興奮劑機構和中國，撼動現行有效的全球反興奮劑體系。對此，中方表示強烈譴責。中國積極推進反興奮劑鬥爭，支持世界反興奮劑機構在全球範圍內實施獨立、公平、一致和有效的治理。



有記者提問到，世界反興奮劑機構昨天宣布，將於本周召開特別會議，討論23名中國游泳運動員因心臟處方藥而藥檢陽性的問題。如果中方被要求在會前提供資料，中方是否會配合？



汪文斌表示，你提到的具體問題，請向中方主管部門詢問。此前我們已經就相關事件闡明中方立場。



需要指出的是，近期一些境外機構和媒體無視中國堅決反對在體育運動中使用興奮劑的堅定態度和中國反興奮劑事業取得的成績，對中國反興奮劑工作存在嚴重偏見，發表明顯違背基本事實的報導和言論，嚴重侵害運動員隱私，企圖通過操縱媒體、誤導民眾、傳遞錯誤信息，攻擊世界反興奮劑機構和中國，撼動現行有效的全球反興奮劑體系。對此，中方表示強烈譴責。



中國積極推進反興奮劑鬥爭，支持世界反興奮劑機構在全球範圍內實施獨立、公平、一致和有效的治理。



