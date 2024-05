外交部：奉勸美方不要再重蹈保護主義覆轍

外交部發言人汪文斌(中評社 李子寧攝) 中評社北京5月15日電(記者 李子寧)外交部發言人汪文斌5月14日在例行記者會上應詢表示,美國就是在打著“產能過剩”的旗號對別國的先進產業進行打壓,以“公平競爭”為借口搞保護主義,踐踏市場經濟原則和國際經貿規則,是赤裸裸的霸凌霸道。我們奉勸美方摒棄心口不一的虛偽和雙標,不要再重蹈保護主義的覆轍。



有記者提問到,近日,美國財長耶倫在接受美國媒體採訪時再次談及中國在電動汽車等新能源領域存在所謂“產能過剩”。面對主持人質疑,耶倫稱,“美國會非常明確地針對戰略領域進行投資補貼,但我們不希望中國向產能嚴重過剩的企業提供大量補貼”。中方對此有何評論?



汪文斌表示,我們注意到有關報導。按照美方的邏輯,美國進行補貼就是“至關重要的產業投資”,別國進行補貼就是“令人擔憂的不公平競爭”;美國向世界出口有比較優勢的產品就是“自由貿易”,別國向世界出口有比較優勢的產品就是“產能過剩”。這用中國話來說就是“只許州官放火,不許百姓點燈”。用美國話來講就是“我做了你不能學,我說了你必須做”(Do as I say, not as I do)。說到底,美國就是在打著“產能過剩”的旗號對別國的先進產業進行打壓,以“公平競爭”為借口搞保護主義,踐踏市場經濟原則和國際經貿規則,是赤裸裸的霸凌霸道。



我願重申,包括電動汽車、鋰電池、光伏產品在內的中國新能源產業的快速發展,建立在技術持續創新、完善的產供鏈體系和充分的市場競爭基礎之上,取得的領先地位是比較優勢和市場規律共同作用的結果,而非來自所謂的“補貼”。相反,近年來,美方相繼簽署《芯片與科學法案》、《通脹削減法案》,通過數千億美元的直接和間接補貼,直接干預市場資源配置。美國才是產業補貼的“大戶”。



補貼補不出產業競爭力,保護也保不出真正強大的企業。中國新能源產業的快速發展,符合世界經濟實現綠色轉型的需要,有利於中國,有利於美國,也有利於世界。我們奉勸美方摒棄心口不一的虛偽和雙標,不要再重蹈保護主義的覆轍。