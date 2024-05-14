希臘總理批評北馬其頓新總統國名提法

中評社北京5月14日電／據新華社報導，希臘總理米佐塔基斯13日批評北馬其頓新總統達夫科娃在就職演說中提及國名時使用“馬其頓”不符合兩國之前達成的協議。



北馬其頓當選總統達夫科娃12日宣誓就職。在就職演說中，她在提及本國國名時使用了“馬其頓”，導致希臘外長耶拉彼得里蒂斯當場離席。



米佐塔基斯說，北馬其頓新總統對其國名的稱呼“不可接受”，這違反了兩國協議。



北馬其頓總統辦公室隨後發表聲明說，達夫科娃堅持認為她“有權使用‘馬其頓’這個國名”，認為其做法符合歐洲價值觀和原則。



歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾先後在社交媒體發文指出達夫科娃的做法不妥。馮德萊恩在社交媒體上表示：“北馬其頓要想成功加入歐盟，最重要的是繼續走改革之路並充分尊重具有約束力的協議。”



馬其頓1991年脫離南斯拉夫獨立，定憲法國名為“馬其頓共和國”。希臘方面認為，這一國名暗示其對希臘馬其頓省有領土和文化遺產要求。因國名爭議，作為歐盟和北約成員的希臘反對“馬其頓共和國”加入歐盟和北約。



經過多年斡旋談判，兩國在2018年6月達成協議，以馬其頓更名為“北馬其頓共和國”作為希臘同意其加入歐盟和北約的條件。2019年1月，兩國議會先後批准該協議。2019年2月，馬其頓正式更名為“北馬其頓共和國”。