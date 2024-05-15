外交部：中方將為實現中非共同發展貢獻力量

外交部發言人汪文斌（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月15日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌5月14日在例行記者會上應詢表示，亞吉鐵路是東非地區的首條標準軌距跨國電氣化鐵路，也是中國同埃塞俄比亞、吉布提共建“一帶一路”合作的旗艦項目。中方將繼續同兩國合作配合，把亞吉鐵路建設成為促進合作共贏的繁榮之路，共同推動中非共建“一帶一路”高質量發展，為實現中非共同發展貢獻力量。



有記者提問到，據報導，亞吉鐵路六年成就和未來展望發布會暨交鑰匙儀式日前在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴舉行，請問中方對此有何評論？



汪文斌表示，亞吉鐵路是東非地區的首條標準軌距跨國電氣化鐵路，也是中國同埃塞俄比亞、吉布提共建“一帶一路”合作的旗艦項目。



亞吉鐵路建成以來，為當地提供就業超過5.5萬人次，極大促進了兩國互聯互通水平，也為埃塞俄比亞和吉布提兩國經濟社會發展注入了強勁動力。



中國人常講：授人以魚，更要授人以漁。亞吉鐵路就是最好例證。中方不僅同埃塞俄比亞、吉布提合作建成了一條現代化鐵路，6年來，中方還為兩國累計完成培訓認證當地員工2800餘人，幫助當地打造了一支能力過硬的本土化團隊。本次舉行亞吉鐵路六年成就和未來展望發布會暨交鑰匙儀式，標誌著中方團隊參與的運維服務圓滿收官，也意味著非方團隊全面接手鐵路運營，成為亞吉鐵路運營發展的新起點。中方將繼續同兩國合作配合，把亞吉鐵路建設成為促進合作共贏的繁榮之路，共同推動中非共建“一帶一路”高質量發展，為實現中非共同發展貢獻力量。

