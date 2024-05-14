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印度孟買一廣告牌倒塌 至少4人死亡
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2024-05-14 16:33:53
中評社北京5月14日電／據新華社報導，印度媒體報導，該國最大城市孟買13日晚發生巨型廣告牌倒塌事故，造成至少4人死亡、60人受傷。
報導說，孟買市當天遭遇狂風和暴雨。這起事故發生在該市加特科帕爾區，鐵制廣告牌倒塌後造成車輛和人員被困，救援人員動用起重機和切割機等設備展開救援。印度全國救災應急部隊也前往現場救援。
孟買市政府在一份聲明中說，截至目前，事故現場已有60人獲救並被送往醫院，另有4人死亡。
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