第七屆進博會推介會在挪威舉行

中評社北京5月14日電／據新華社報導，第七屆中國國際進口博覽會推介會13日在挪威首都奧斯陸舉行。多位與會人士表示，進博會是進入中國市場的重要平台，挪威企業應抓住這一機遇，積極參與進博會。



挪威創新署亞洲中東地區司司長奧勒·赫內斯表示，進博會為挪威企業提供了一個在華展示最新產品和技術、促進合作與交流的絕佳平台。挪威創新署作為挪威政府駐外官方貿易代表，一直積極支持挪威企業利用進博會平台進行推廣，並樂於為相關企業參與進博會提供全方位支持。



曾多次組織挪威企業參與進博會的挪威中國商會會長愛麗絲·陳說，挪威船級社、康士伯數字等企業積極參與進博會，為開拓中國市場打下堅實基礎。希望今年有更多挪威企業參與進博會。



阿克海洋生物公司是挪威最大的磷蝦捕撈公司和磷蝦油生產商。該公司中國區副總裁王黎明表示，通過參與進博會，公司在中國市場知名度大大提升，市場份額擴大。



國家會展中心（上海）總裁助理章偉民表示，2023年第六屆進博會上，挪威有近30家企業參展，企業數量和參展面積均創歷屆新高。希望挪威企業繼續參與進博會，深化雙方的合作和友誼。



中國駐挪威大使侯悅表示，2023年中挪雙邊貿易額達143億美元，中國持續成為挪威在亞洲的最大貿易夥伴。今年是中挪建交70周年，期待更多挪威企業以進博會為契機，向中國消費者展示挪威高質量的產品與服務，推動兩國之間的貿易、投資和人文交流達到新的高度。



第七屆進博會將於今年11月5日至10日在上海舉辦。