銀行下調存款利率　推進讓利實體經濟

中評社北京5月14日電／據經濟參考報報導，多家銀行近期陸續下調存款利率，從最新掛牌存款利率調整情況來看，部分銀行3年期、5年期定期存款利率已出現持平甚至“倒掛”。眾多銀行和研究機構預計，未來調降存款利率或將成為常態，後續存款掛牌利率仍會迎來多輪調降，以壓降存款成本、減緩銀行息差縮窄壓力。專家表示，這有利於降低銀行負債成本，使銀行讓利實體經濟更具可持續性。



據瞭解，5月以來，桂林銀行等多家中小銀行“官宣”下調存款利率，包括交通銀行、廈門銀行、光大銀行在內的近十家銀行也宣布叫停大額存單、智能通知存款、協定存款等“攬儲利器”。



桂林銀行5月7日發布公告，自5月8日起對部分存款產品執行利率進行調整：個人整存整取5年期存款年利率調整至2.8%，較2月調整後的該期限產品執行利率下降了40個基點，這也是桂林銀行年內第三次對定期存款產品利率進行調整。哈爾濱銀行繼1月下調整存整取存款利率後，也再次調整存款掛牌利率，3年期整存整取利率從2.25%下調至2.05%，5年期整存整取利率從2.3%下調至2.0%，3年期、5年期定存利率“倒掛”。



不只存款利率調降，部分銀行還叫停了大額存單業務。例如，民生銀行APP顯示，自5月7日起，在全國範圍內暫停銷售6個月及以上期限的大額存單產品。



“我行半年期及以上大額存單都已經下架，後續大額存單何時有額度，暫時無法確定。”北京市西城區民生銀行某網點工作人員5月9日告訴記者，目前1個月和3個月的產品還有額度，消費者可以購買。



被稱為“攬儲利器”的智能通知存款、協定存款等“類活期”存款也迎來調整。5月10日，交通銀行發布公告稱，將於2024年5月15日終止雙利存款業務，據瞭解，雙利存款產品實質上是一款智能通知存款產品。5月9日，廈門銀行連發三份公告，宣布下架個人通知存款自動轉存產品、“智慧存”單位智能通知存款服務，並下調存量個人7天通知存款利率。

