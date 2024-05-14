新冠KP.2短期內引發新感染高峰可能性低

中評社香港5月14日電／國家疾控局14日發佈新冠病毒KP.2變異株健康科普問答。根據問答，專家研判認為，當前KP.2亞分支感染病例在中國本土病例中的佔比極低，短期內成為中國優勢流行株的可能性低，引發新一次感染高峰的可能性低。



新華社報導，KP.2致病力有無變化？KP.2是新冠病毒奧密克戎JN.1變異株的第三代亞分支，也是JN.1變異株中具有較強傳播優勢的一個亞分支。2月以來，由於KP.2在全球流行毒株中的佔比增長較快，世界衞生組織于5月3日將KP.2列入“需要監測的變異株”。目前尚未檢索到KP.2的致病力和免疫逃逸能力較當前流行的JN.1變異株發生明顯改變的報導。



當前KP.2變異株流行情況如何？目前，JN.1變異株仍為全球優勢流行株。今年以來，KP.2亞分支在全球流行毒株中的佔比逐漸增加，從1月上旬的0.16%增長至5月上旬的14%左右。



截至5月12日，在中國本土病例中共監測到25條KP.2序列。每周報告的本土序列中KP.2佔比在0.05%至0.30%之間，處於極低水平。



問答提示，預防新冠病毒KP.2變異株感染與預防其他奧密克戎變異株感染一樣，建議公眾繼續保持良好個人衞生習慣，科學佩戴口罩，堅持規律作息，保證健康飲食，提高機體免疫力。