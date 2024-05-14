美國航天局任命首席人工智能官

中評社香港5月14日電／美國航天局局長比爾·納爾遜13日任命戴維·薩爾瓦尼尼為該機構的首席人工智能官。美航天局稱，這一新設立的職位旨在確保美國航天領域跟上人工智能快速發展的步伐。



新華社報導，美航天局13日發佈新聞公報說，這一最新任命是對薩爾瓦尼尼此前擔任美航天局首席數據官職責的擴展，他將負責協調該機構在人工智能使用方面的戰略願景和規劃。公報介紹，薩爾瓦尼尼是人工智能創新的倡導者，支持人工智能工具、平台和培訓的發展及風險管理。擔任首席人工智能官後，他將繼續推動美航天局與其他政府機構、學術機構、行業伙伴和相關專家的合作，以確保該機構處於人工智能技術的前沿。



納爾遜在公報中說：“人工智能在美航天局已經安全使用了幾十年，隨著這項技術的擴展，它可以加快發現的步伐。重要的是，我們要始終處於（技術）進步和負責任使用的前沿。”



公報介紹，美航天局使用了多樣化的人工智能工具，包括將其用於支持航天任務和科研項目，分析數據以及開發能夠自主支持航天器和

飛行器的系統等。在正式設立首席人工智能官之前，美航天局首席科學家凱瑟琳·卡爾文曾代理主管人工智能相關事務。



據介紹，薩爾瓦尼尼于去年6月加入美航天局，此前曾在美國情報部門工作20多年，曾擔任美國國家情報總監辦公室架構與集成部門主任和首席架構師。

