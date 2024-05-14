第十屆法國中國電影節在巴黎開幕

中評社香港5月14日電／在中法建交60周年之際，第十屆法國中國電影節當地時間13日在巴黎拉開帷幕，10部優秀國產影片將在法國10個城市和地區巡迴展映。



電影節期間，《封神第一部：朝歌風雲》《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《熱烈》《長安三萬里》《愛情神話》《人生大事》《流浪地球2》《奇跡·笨小孩》《康熙與路易十四》等10部題材多樣的國產影片將在巴黎、里昂、馬賽、斯特拉斯堡等10個法國城市和地區的電影院展映。其中，《封神第一部：朝歌風雲》13日晚作為開幕影片放映，中法合拍紀錄電影《康熙與路易十四》于12日晚舉辦了特別放映。



新華社報導，中國國家電影局常務副局長毛羽在開幕式致辭中表示，中法電影合作源遠流長，願以中法建交60周年為契機，進一步推動兩國電影交流合作深入發展。



巴黎中國文化中心主任劉紅革說，在中法人文交流中，電影扮演著極其重要的角色，一代代中法電影人講述著兩國友好相知的故事，為豐富文化多樣性、促進文明對話作出了貢獻。



法國國家電影和動畫中心雙邊關係顧問朱利安·埃扎諾說，近年來中國電影日益受到法國觀眾的關注，本屆法國中國電影節將幫助法國觀眾更好探索中國電影。



法國百代電影集團總裁阿達旺·薩法伊說，今年是中法建交60周年，希望通過法國中國電影節，加強兩國電影交流互鑒，推出更多合拍佳作。



法國中國電影節已成功舉辦9屆，曾在法國各地放映過97部中國電影。本屆電影節由中國國家電影局和巴黎中國文化中心共同主辦，CCTV-6電影頻道、中國電影資料館、法國國家電影和動畫中心、法國電影聯盟、法國百代電影集團等協辦。