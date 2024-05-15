快評：美台“巧遇”軍演　敏感時刻存心挑釁

中評社快評／路透社13日報導，美台4月曾在太平洋悄悄舉行聯合演習，雙方共約6艘艦艇，包括巡防艦、補給艦和支援艦參與，演習持續了數天，重點在演練通訊、加油和補給等基礎操作。報導稱，該演習並非正式意義上的演習，而是以雙方在海上“不期而遇”的方式進行。



台灣新當局即將在520就職，路透社上述報導引發外界聯想。中國大陸堅決反對美台之間的任何軍事接觸，美台“巧遇”軍演不只時機敏感，還是衝擊底線的軍事勾連，是存心挑釁，必然引來反擊。



中國外交部發言人汪文斌14日敦促美方停止美台軍事勾連的錯誤行徑。汪文斌警告，民進黨當局“以武謀獨”、“以武拒統”，都是死路，注定失敗，這一點不會有任何意外。



台灣軍方14晚間稱，台海當面解放軍再度發起“聯合戰備警巡”，從14日傍晚17時開始起，陸續有Su－30、運－8及無人機等各型主、輔戰機，總計23架次出海活動，其中15架次逾越“中線”及其延伸線，進入台灣北、中部及西南空域，配合陸艦執行聯合戰備警巡。這是解放軍本月第二次發動聯合戰備警巡。



美台軍演不管是“巧遇”或正式意義上的演習，性質是一樣的，十分危險。美台軍事勾連越密切，大陸反擊力度越加大，台灣將更不安全。大陸下一步還會有什麼動作，力度有多大，外界都在關注，奉勸美台勿錯判、低估。