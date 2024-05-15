華府觀察：拜登發動新對華貿易戰意欲何為？

中國電動汽車大量出口引發美國嚴重焦慮 中評社華盛頓5月14日電（記者 余東暉）美國貿易代表辦美東時間14日淩晨5點宣佈，根據美國1974年《貿易法》第301條，對從中國進口的價值180億美元的鋼和鋁、半導體、電動汽車、電池、光伏電池、船岸起重機、關鍵礦產、醫療產品等商品提高關稅。



這意味著拜登政府在經歷兩年的評估之後，非但沒有去除特朗普時期對幾乎全部中國輸美五千多億美元商品加征的不同程度關稅，還正式發動了新的對華貿易戰，而且矛頭直指新興和關鍵產業鏈。



根據白宮發布的清單，針對中國出口美國的不同商品加征關稅如下：某些鋼鐵和鋁產品的關稅稅率將在2024年從0－7.5%提高到25%；到2025年，半導體關稅稅率將從25%提高到50%；電動汽車關稅稅率將在2024年從25%提高到100%；鋰離子電池及其零部件的關稅稅率將在2024年從7.5%提高到25%；天然石墨和永磁體以及某些關鍵礦產到2026年關稅稅率從0提高到25%；2024年光伏電池的關稅稅率將從25%提高到50%；2024年船岸起重機關稅稅率將從0%提高到25%；2024年，注射器和針頭關稅稅率將從0%提高到50%。某些個人防護裝備（PPE），包括某些呼吸器和口罩，關稅稅率將從0－7.5%提高到25%，橡膠醫用和外科手套的關稅將從7.5%提高到2026年的25%。



從這些加稅清單可以看出，拜登政府對鋼鐵和鋁產品、電動汽車、太陽能電池的加稅衝動尤其迫切，其中可以折射出若幹傾向和意涵：



第一，大選在即，拜登政府急於拉攏選票，尋求相關產業工人的支持。拜登政府在宣布這些措施時，一再強調是針對“中國的不公平貿易行為”，目的是“保護美國工人、企業和社區”。這從對鋼鐵和鋁產品馬上從2024年起將關稅從0－7.5%提高到25%，看得非常清楚。