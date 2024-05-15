普京批准俄羅斯新政府組成名單

中評社香港5月15日電／俄羅斯總統普京14日晚簽署命令，批准了新一屆政府成員和各部門負責人名單。



據俄總統網站14日晚發佈的消息，新一屆政府除總理外還包括10名副總理和21名部長。其中，丹尼斯·曼圖羅夫任第一副總理，德米特里·格里戈連科任副總理兼俄政府辦公廳主任，尤里·特魯特涅夫任副總理兼俄總統駐遠東聯邦區全權代表，安德烈·別洛烏索夫任國防部長，謝爾蓋·拉夫羅夫任外交部長，弗拉基米爾·科洛科利採夫任內務部長，亞歷山大·庫連科夫任緊急情況部長，康斯坦丁·崔琴科任司法部長，馬克西姆·列舍特尼科夫任經濟發展部長，安東·西盧安諾夫任財政部長。



此外，普京當天簽署的命令中還包括謝爾蓋·納雷什金擔任對外情報局局長、亞歷山大·博爾特尼科夫擔任聯邦安全局局長等。



新華社報導，根據俄羅斯法律規定，外交部、國防部、內務部、緊急情況部、司法部5個部門由總統直接領導。



普京7日在克里姆林宮宣誓就職，開始其第五個總統任期。他于10日正式任命米舒斯京為新一屆政府總理。普京11日簽署命令，批准米舒斯京提交的新政府架構方案。根據法律規定，米舒斯京隨後向俄國家杜馬（議會下院）遞交有關新政府部長人選方案，經國家杜馬批准後由俄總統任命，其中國防部、聯邦安全局、內務部、司法部、緊急情況部和外交部等負責人由總統與聯邦委員會（議會上院）協商後任命。

