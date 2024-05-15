歐佩克維持今明兩年全球石油需求預測

中評社香港5月15日電／石油輸出國組織（歐佩克）14日發佈月度石油市場報告，維持上月對2024年和2025年全球石油需求的預測，認為今年全球日均石油需求量較2023年將增加220萬桶，達到1.04億桶。



新華社報導，報告預測，2025年全球日均石油需求量較2024年將增加180萬桶，達到1.06億桶。



歐佩克在報告中說，強勁的航空旅行需求和公路運輸需求將支撐今年全球石油需求的增長。中國穩定的經濟活動和強勁的旅遊活動需求將支撐其2025年石油需求。

