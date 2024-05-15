“鮮花經濟”催生千億級消費新藍海

在甘肅省臨夏回族自治州臨夏市枹罕鎮的百益億農國際鮮花港，工人們正在工作。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月15日電／據新華社報導，在剛剛過去的母親節，買花成為許多人的過節“儀式感”。盒馬數據顯示，5月12日，公司線上線下的鮮花銷售比平時增長近10倍，和去年母親節同期相比增幅超過40%。



新品種表現搶眼，實體店售賣鮮活有趣，線上新模式花樣迭出……越來越火的“鮮花經濟”，正催生千億級消費新藍海。



生活裡有了花，平凡的每一天也能過成詩和遠方



在雲南昆明鬥南花卉交易市場內，遊客絡繹不絕，玫瑰、月季、向日葵等鮮切花爭奇鬥艶。



“現在大家比較注重儀式感，鮮花成為了表達愛的常見方式。”商戶郎宇說，除了傳統的康乃馨和玫瑰以外，芍藥、綉球花等也成了母親節花束的“新寵”。



鬥南花卉交易市場被譽為“亞洲花都”，我國消費者購買的鮮切花，大部分來自這裡。據鬥南花卉產業集團執行總裁錢崇峻介紹，目前鬥南花卉產業園日均交易鮮切花4000萬枝，每天有117個大類、1600多個品種的鮮切花在這裡完成交易。



“現在鮮花消費其實並不局限在固定節日或特定場合。”盒馬花園負責人呂玲林說，越來越多的消費者會在下班時間、周末逛街時為自己買束花，給生活增加一份“小確幸”。