2024全球繁榮峰會在港搭建民間外交平台

（圖片來源：新華社） 中評社香港5月15日電／據新華社香港5月14日報導，在當前複雜多變的地緣政治環境下，民間交流成為推進全球化、實現共同繁榮的重要力量之一。14日，2024全球繁榮峰會在香港舉行五場專題討論，來自世界各地的商界領袖、學術界翹楚，以及智庫和投資機構代表，深入探討影響全球繁榮最迫切的議題，達成了加強民間外交、促進民心相通的普遍共識。



“全球繁榮對於我們的未來至關重要，因此我們決定舉辦這次峰會，推動國際社會促進繁榮的決心。”峰會發起人兼匯賢智庫主席葉劉淑儀在致辭中表示。



她說，當前，保護主義政策的影響不斷擴大，自由貿易和投資的環境受到侵蝕，極化現象和政治暴力逐漸抬頭。開放的香港經濟容易受到全球風險的影響，與此同時，香港也致力於加強國際交流，共同尋找地緣政治問題的應對方案。



與會人士表示，香港背靠祖國、聯通世界，擁有“一國兩制”下的獨特優勢，在經濟領域和民間外交中都能發揮“超級聯繫人”的角色。



“香港具有豐富的民間外交資源，包括資本的自由流動、高素質的人才、緊密的對外商業網絡和民間聯絡網，以及多語言環境。這些資源一旦激活，香港會在民間外交中發揮很大作用。”中國社會科學院台港澳研究中心主任黃平告訴記者。



香港歐洲商會主席阿馬特表示，香港的獨特之處在於能夠吸引全球人才、企業和投資者，而在這次峰會上，全球各領域的代表對影響全球經濟的重要議題進行公開探討，這有助於營造穩定和可預見的營商環境，從而進一步增強投資者的信心。