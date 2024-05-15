社工註冊局改組　李家超：撥亂反正

政府改組社工註冊局，行政長官李家超（小圖）表示，絕對支持任何對現時系統撥亂反正的措施。（圖片來源：大公報） 中評社香港5月15日電／據大公報報導，行政會議昨日通過《社會工作者註冊條例》修訂方案，社工註冊局成員由目前15人大增至27人，包括14名註冊社工，選任成員由現時的五成減至三成，七成由特首委任或社署代表。改組後所有成員上任前要宣誓，確認擁護《基本法》和效忠香港特區。又建議引入機制確保被裁定幹犯嚴重罪行的社工能被即時除名。



行政長官李家超表示，絕對支持在現時系統上需要撥亂反正，矯正系統不完善的任何措施，他有信心勞工及福利局在相關方面有充分認識和掌握，認為局方會適當處理事件。勞工及福利局局長孫玉菡表示，現時的註冊局過於偏頗，未有顧及社會整體利益，認為改組可令註冊局“重回正軌”，為社工專業發展提供好基礎。他強調，註冊局要行使公權力，要求成員宣誓是理所當然。＼大公報記者 易曉彤



政府建議修訂《社工註冊修例》，建議擴大註冊局成員數目，改組後的社工註冊局委員數目會由目前15人，大幅增至27人，其中14人是社工，並會保持8名社工由選舉產生，其餘17人由委任產生，另外2名委員分別會是社署署長和社署屬社工的公職人員。當局又要求委員上任前宣誓擁護《基本法》和效忠特區政府。政府建議以簽署宣誓，如果勞福局長信納某人並非真心和真誠地作出誓言，有關人士將不得出任註冊局。



下周三交立法會首二讀



勞工及福利局向立法會提交的文件提到，《條例》現時規定社工的註冊自獲得註冊當日起計有效期為12個月，並可申請每年續期，且賦權註冊局拒絕在申請註冊時受到紀律制裁命令或被裁定幹犯特定嚴重罪行者的註冊，但若社工被裁定幹犯嚴重罪行，但尚未到期續期，《條例》無賦權或規定註冊局須即時議決是否將有關註冊社工除名。當局建議設立新機制，賦權註冊局指示註冊主任從註冊紀錄册中剔除幹犯某些罪行人士的姓名，從而迅速注銷被裁定幹犯特定嚴重罪行人士的社工註冊。勞工及福利局常任秘書長劉焱表示，過往如有社工幹犯罪行，要待每年續牌時審視，並不理想，新安排可令註冊局更主動處理個案。