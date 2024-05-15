夏寶龍與官員座談　瞭解施政落實情況

夏寶龍主任與行政長官賀一誠及特區政府主要官員座談。（圖片來源：新華澳報） 中評社北京5月15日電／據新華澳報報導，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍14日在政府總部，聽取特區政府主要官員的工作匯報及瞭解施政落實情況，並與大家交流意見。



行政長官表示，今年是新中國成立75周年，是澳門回歸祖國25周年，也是深合區實現第一階段目標任務之年，夏寶龍主任再次來澳考察調研，轉達習近平主席對澳門同胞的關懷，並與特區政府及澳門社會各界共同謀劃新階段的發展方向，充分體現出中央對澳門特區的重視、支持和厚愛。



行政長官指出，中央一直支持和關心澳門的發展，及時有力推出多項惠澳政策措施。今年以來，先後增加10個城市作為內地赴港澳“個人遊”城市，以及近期實施的六項便民利企出入境管理政策措施，極大振奮了各界對澳門及深合區發展的信心，充分彰顯了中央對澳門的大力支持。特區政府和澳門居民對中央政府支持澳門發展的重要舉措再次表示衷心感謝。



過去一年，特區政府認真貫徹落實二十大報告戰略部署和習近平主席系列重要講話及指示精神，緊扣夏主任提出的“六個更大作為”，團結帶領社會各界，營造了和諧喜慶的社會氛圍，維護了繁榮穩定的發展局面，具有澳門特色的“一國兩制”實踐取得了新的成效、新的進展，澳門經濟社會發展態勢良好，展現出新的面貌。

