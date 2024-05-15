以軍展開拉法行動後停火談判停滯

5月7日，在加沙地帶南部城市拉法，人們查看以軍轟炸後的廢墟。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月15日電／據新華社北京5月14日報導，卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒薩尼14日說，由於以色列對加沙地帶南部城市拉法展開軍事行動，加沙停火談判已經陷入僵局。



卡塔爾是本輪巴以衝突的斡旋方之一。穆罕默德當天在卡塔爾首都多哈出席一場經濟論壇時說，加沙停火談判近幾周出現一些向好勢頭，但“事情沒有朝著正確方向發展”“現在我們幾乎處於僵局，拉法發生的事讓我們倒退”。



以軍地面部隊6日夜間針對拉法口岸展開行動，打擊巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯），7日晨進入並控制拉法口岸。與埃及相鄰的拉法口岸是國際人道主義援助物資進入加沙地帶的主要通道。本輪巴以衝突去年10月爆發以來，加沙地帶中部和北部大批巴勒斯坦民眾湧入拉法避難，如今拉法城的人數已逾140萬，超過加沙地帶一半人口。



據路透社報導，以軍14日繼續加大對拉法的攻勢，進一步深入拉法東部，到達一些居民區。



穆罕默德說，卡塔爾將繼續斡旋，但以色列與哈馬斯的目標存在根本分歧。“（哈馬斯）一方希望首先結束戰爭，然後談論被扣押人員問題；而另一方（以色列）想要得到被扣押人員的同時繼續戰爭。”



加沙地帶衛生部門數據顯示，本輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超過3.5萬巴勒斯坦人死亡、超過7.8萬人受傷。以色列方面說，哈馬斯突襲以色列軍民目標造成大約1200人死亡，目前仍有大約100人被哈馬斯方面扣押。