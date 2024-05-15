俄羅斯總統普京接受新華社書面專訪

5月7日，俄羅斯總統普京走進莫斯科克里姆林宮參加就職典禮。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月15日電／據新華社莫斯科5月15日報導，俄羅斯總統普京在對中國進行國事訪問前夕接受新華社記者書面專訪時說，俄中通過擴大經濟和人文領域的平等互利合作，促進兩國的繁榮發展；通過加強外交政策協調，推動構建公平的多極世界秩序，這些決定了俄中新時代全面戰略協作夥伴關係的美好未來。



普京表示，當代俄中關係超越意識形態，無論政治局勢如何改變，雙邊關係的多層次發展是自覺的戰略選擇，這種選擇基於兩國廣泛契合的根本利益、深入的互信、強大的民意支持和兩國人民真摯的友誼。兩國共同努力維護主權、捍衛領土完整和安全。



“從更廣泛的意義上說，我們通過擴大經濟和人文領域的平等互利合作，促進俄中兩國的繁榮發展；我們通過加強外交政策協調，推動構建公平的多極世界秩序。這些都決定了我們新時代全面戰略協作夥伴關係的美好未來。”普京說。



他表示，俄中夥伴關係始終建立在平等互信、相互尊重主權、考慮彼此利益的原則基礎之上。習近平主席這樣睿智、有遠見的政治家，對兩國關係發展發揮著舉足輕重的獨特作用。



“我與習近平主席初次相識於2010年3月，從那時起，我們就經常會面和通話。他在溝通中展現出謙遜友好、坦誠務實的風範。”普京說，兩人的每次會面不僅是老朋友之間的交流，雙方還會就雙邊和國際議程中最緊迫的問題富有成效地交換意見。



普京回憶道，2013年，習近平主席作為中國國家元首，把俄羅斯作為首訪國。去年3月再次當選中華人民共和國主席後，習近平主席首次出訪又是對俄羅斯進行國事訪問。我們一起度過了近五個小時，舉行了一對一深談，第二天又出席了內容豐富的正式活動。