日本眾議院推動日英意聯合研製新戰機

（圖片來源：新華社） 中評社北京5月15日電／據新華社東京5月14日報導，日本國會眾議院14日批准一項法案，同意日本與英國、意大利共同設置一個協調、管理機構，以促進三國合作研發生產新型戰鬥機。



據日媒報導，這一機構將於本年度內在英國設立，三方將共同向該機構派駐工作人員，規模將達數百人。日媒稱，該機構首任首席行政官將由日本人擔任。



在當天舉行的眾議院會議上，日本執政聯盟的自民黨、公明黨，以及立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨等在野黨投下贊成票，日本共產黨、令和新選組等在野黨投下反對票。



另據日媒報導，該法案經眾議院批准後已於當日遞交參議院，參議院將於近日進行審議。



據悉，除建立共同研發管理機構外，三方還設置了戰鬥機生產製造企業集群。據日媒透露，三菱重工將負責戰鬥機機身的研發，三菱電機將參與電子系統開發，日本大型重工業公司IHI（原名：石川島播磨重工業）將負責發動機的研發，英國宇航系統公司以及意大利列奧那多等公司也參與其中。



3月26日，日本政府舉行內閣會議，決定允許日本與英國、意大利共同研發的新型戰機向第三國出口，並決定與英、意設立共同研發管理機構。



日本在野黨議員宮本徹先前表示：“執政黨以密室協商的方式、未經國會討論就解禁了向第三國出口殺傷性武器新型戰機，從根本上破壞了憲法的和平主義和立憲主義，絕對不能容忍。”



