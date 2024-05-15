國家主席習近平任免駐外大使

（圖片來源：新華社） 中評社北京5月15日電／據新華社北京5月14日報導，中華人民共和國主席習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定任免下列駐外大使：



一、免去孫衛東的中華人民共和國駐印度共和國特命全權大使職務；



任命徐飛洪為中華人民共和國駐印度共和國特命全權大使。



二、免去張軍的中華人民共和國常駐聯合國代表、特命全權大使職務；



任命傅聰為中華人民共和國常駐聯合國代表、特命全權大使。



三、免去常華的中華人民共和國駐伊朗伊斯蘭共和國特命全權大使職務；



任命叢培武為中華人民共和國駐伊朗伊斯蘭共和國特命全權大使。



四、免去陳偉慶的中華人民共和國駐沙特阿拉伯王國特命全權大使職務；



任命常華為中華人民共和國駐沙特阿拉伯王國特命全權大使。



五、免去郭策的中華人民共和國駐幾內亞比紹共和國特命全權大使職務；



任命楊仁火為中華人民共和國駐幾內亞比紹共和國特命全權大使。



六、免去曹小林的中華人民共和國駐湯加王國特命全權大使職務；



任命劉為民為中華人民共和國駐湯加王國特命全權大使。



七、免去林先江的中華人民共和國駐多米尼克國特命全權大使職務；



任命儲茂明為中華人民共和國駐多米尼克國特命全權大使。



八、免去蔡革的中華人民共和國駐厄立特裡亞國特命全權大使職務；



任命李響為中華人民共和國駐厄立特裡亞國特命全權大使。