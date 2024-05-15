貴州：以重點項目為抓手護航高質量發展

重慶市南川區紀委監委聚焦重大項目建設，從快從嚴查處項目審批、土地征用等環節發生的違紀違法行為，全力保障重大項目建設廉潔高效。圖為該區紀檢監察幹部在工業園區某企業走訪瞭解情況。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京5月15日電／據中國紀檢監察報報導，長街之上，身著民族服飾的遊客正拍照打卡；黔味小吃店裡，南北食客在品味美食；青磚黛瓦間，高掛著的大紅燈籠隨風搖曳……連日來，在位於貴州省貴陽市花溪區的青岩古鎮，北城門外的青岩尋坊文旅休閑街區成為古鎮上又一熱門旅遊地。自去年年初重新開街以來，街區人氣持續攀升。工作日的中午，來往遊客依然絡繹不絕，街頭巷尾滿是煙火氣。



“前兩年這里可不是這樣。”看著街上來來往往的遊客，花溪區青岩景區管理處處長陳雲龍說，青岩尋坊早在2018年便已正式建成，但受資金、運營、市場等多重因素影響，一直未能與青岩古鎮景區形成良好聯動，導致商戶相繼退出，大量旅遊資產被長期閑置。“當時尋坊根本沒人來，街上到處都是雜草，兩邊的許多屋子也已破敗不堪，有的甚至只剩個框架。”



秀山翠峰夾綠溪，繞嶺環抱青鬆枝，坐擁得天獨厚的自然資源和文化瑰寶，文旅既是貴州的一張金字招牌，也是黔貴大地實現高質量發展的重要抓手。但在高速發展的同時，也隨之出現了部分閑置低效的旅遊項目，成為貴州推動旅遊產業化亟待解決的突出問題。



2015年，習近平總書記視察貴州並作出推動新型工業化、新型城鎮化、農業現代化、旅遊產業化四個輪子一起轉的“四化”重要指示。2021年2月，習近平總書記再次賦予貴州在新時代西部大開發上闖新路、在鄉村振興上開新局、在實施數字經濟戰略上搶新機、在生態文明建設上出新績的“四新”重大使命。貴州貫徹落實習近平總書記重要講話精神，以“四新”為主目標，“四化”作主抓手，兩者共同構成貴州推動高質量發展的“四梁八柱”。



盤活閑置低效旅遊項目，是貴州省推進旅遊產業化工作的重點之一，也是貴州省紀委監委圍繞“旅遊產業化”重要指示開展政治監督的重要內容。按照分工，由省紀委監委第五監督檢查室牽頭對全省旅遊產業化工作開展監督。怎樣找准政治監督的結合點、切入點，防止監督虛化、泛化？貴州省紀委監委第五監督檢查室幹部高超告訴記者，實踐中的一個重要經驗，就是以重點項目為抓手，通過跟進監督打通梗阻、推動各方落實責任。