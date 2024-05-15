湖北襄陽推動政務服務下沉鄉鎮

圖為近日，湖北省宜城市紀檢監察幹部走訪孔灣鎮便民服務中心，瞭解政務服務下沉鄉鎮情況，推動職能部門落實相關政策，優化基層營商環境。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京5月15日電／據中國紀檢監察報報導，近日，湖北省襄陽市宜城市劉猴鎮便民服務大廳里人來人往，很多是附近鄉鎮小微企業負責人前來辦理個人獨資企業設立、個體工商戶變更、社保繳費等業務。



剛剛在市場監管窗口提交資料的個體工商戶董倫兵，不到半個小時就拿到了變更後的營業執照。他高興地說：“我從事建築行業，主要幹鎮里村里的項目。以前辦事都要來回往縣城跑，現在鎮上直接就能辦好，新承接的兩個工程可以早日開工了。”目前，宜城市劉猴鎮、小河鎮、流水鎮等8個鄉鎮和3個街道都已實現涉企政務服務基層辦理。



據悉，推動涉企政務服務下沉鄉鎮是襄陽市優化營商環境的重要舉措。隨著推進鄉村全面振興工作的開展，越來越多企業在鄉鎮落戶，積極投身電商、生態旅遊、手工技藝等新興特色產業。基層能否提供便利的政務服務，是助力鄉鎮企業發展的重要因素。襄陽市紀委監委聚焦鄉鎮營商環境堵點難點，督促行政審批部門堅持便民利企導向，深化拓展“一窗通辦”“一事聯辦”“放管服”工作成效，以優質高效的營商環境為鄉村振興增添源源動力。



此前，宜城市紀委監委在劉猴鎮開展鄉村振興領域監督檢查時，發現不少個人獨資企業、個體工商戶在辦理設立、變更、注銷等業務時，不僅需要打印章程、紀要等申請資料，還要前往城區來回跑。



“我準備在鎮上開辦一家種植方面的小公司，但是辦理營業執照，還要進城來回折騰，要是在鎮上能辦理就好了。”面對走訪的該市紀檢監察幹部，群眾王鋒表示。