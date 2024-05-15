丁薛祥：千方百計促進高校畢業生就業

5月14日，全國高校畢業生等青年就業創業工作視頻會議在北京舉行。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席會議並講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月15日電／據新華社北京5月14日報導，全國高校畢業生等青年就業創業工作視頻會議5月14日在京舉行。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席會議並講話。



丁薛祥指出，黨中央和國務院高度重視高校畢業生等青年就業創業工作。要深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神，更加突出就業優先導向，千方百計促進高校畢業生就業，確保青年就業形勢總體穩定。



丁薛祥強調，要持續挖潛拓寬高校畢業生就業渠道，穩住存量崗位，擴大增量規模，幫助畢業生盡早實現就業。更大力度開拓市場化崗位，用足用好穩崗促就業政策，結合重大工程、重大項目、重大擴內需舉措開發更多崗位。穩定並加快政策性崗位招錄，規模上能擴盡擴，時間上能早盡早，更好發揮政策性崗位吸納作用。組織實施好基層服務項目，開發更多鄉村振興、社會工作、為老服務、應急管理等方面的基層就業崗位，鼓勵畢業生到基層建功立業。



丁薛祥指出，要用心用情做好就業指導幫扶工作。持續開展就業觀念教育，引導畢業生樹立正確的擇業觀、就業觀。優化就業創業服務，健全就業實習和見習制度，幫助創業學生解決好缺資金、缺場地、缺經驗等問題。兜牢脫貧家庭、低保家庭、零就業家庭、殘疾等困難畢業生群體就業底線。依法依規嚴厲打擊涉就業違法犯罪活動，切實維護畢業生合法權益。優化培養供給體系，推動人才供需有效適配。



丁薛祥要求，各地各部門各高校要加強組織領導，強化責任落實，加大政策支持，狠抓督促檢查，做好宣傳引導，確保完成今年高校畢業生就業目標任務。



國務委員諶貽琴出席會議並講話。中央和國家機關有關部門、有關人民團體、中央軍委機關有關部門，部委直屬在京高校負責同志在主會場參加會議。各省、自治區、直轄市人民政府和新疆生產建設兵團負責同志及有關部門單位負責同志在分會場參加會議。人力資源社會保障部、教育部、吉林省人民政府、重慶市人民政府和中國農業大學主要負責同志，以及高校畢業生代表在會上發言。