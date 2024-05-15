《我的阿勒泰》：顛簸的生活也要閃亮地過

（圖片來源：《我的阿勒泰》官方微博） 中評社北京5月15日電／八集迷你劇《我的阿勒泰》，改編自作家李娟的同名散文集。純天然的取景，讓閱讀時的想像變成直觀的視覺盛宴。神秘、壯闊的北疆，一望無際的沙漠、密密的白樺林、開滿野花的綠色草原、馬蹄噠噠響、羊兒自由地吃草、湖水清澈地流淌……每一幀截圖都是一張絕美的明信片，鏡頭質感堪比電影水準。



阿勒泰地區，是哈薩克民族的聚集地，也居住著一些其他的少數民族。通過觀劇我瞭解到少數民族的一些生活習俗和文化禮性，比如阿勒泰地區的人死後，按當地穆斯林的禮性，不還清生前的債務是不可入葬的。馬死後，牧民則將馬頭系於樹上，以示對逝去馬匹的紀念。阿勒泰地區是一個畜牧業大區。每到秋季，數百萬頭牲畜從高山夏牧場轉往山下的春秋過渡牧場再到冬牧場，如此循環。轉場，是當地人一項非常盛大的活動，他們會非常隆重地對待，將自己最好的衣服穿上。結婚時，賓客們會一起狂歡跳舞，舉辦叼羊比賽來慶祝結婚大典……



演員亦是一大看點，個個演技在線。周依然飾演的女主李文秀，一心在大城市中追求文學夢想，卻屢屢碰壁，被迫回到老家與開小賣部的母親張鳳俠相依為命。文秀的原型，即是作者李娟。一身靈氣，敢愛敢恨，瘦削的身體蘊含無限的能量。於適飾演的男主哈薩克小夥巴太，讓我想起《燃情歲月》裡騎著棗紅色駿馬，從草原深處噠噠而來的西部牛仔崔斯汀，很難不被他迷住。騎馬、射箭、唱歌乃至打架，全方面皆是一等一的高手。更迷人的是，野性蓬勃的不羈中還深懷柔情萬丈，我在巴太身上看到一種稀缺的神性。



馬伊琍飾演的母親張鳳俠也很出彩。臉上曬出了高原紅，兩條粗粗的辮子垂在肩上。作為一個闖入阿勒泰地區的漢族人，她精幹、果敢，入鄉隨俗的適應能力可謂非常強。我們常常向往“詩與遠方”，遠方雖美，生活卻並不總是充滿詩意。村民們囊中羞澀，去小賣部總是賒賬。轉場時沒有什麼食物，帳篷漏雨，還要應對隨時出現的野狼，生存技能成為考驗人的第一要素。另一方面，在荒野裡生活，無邊無際的寂靜也足夠考驗人的心理承受能力。寂寞讓一身俠氣的張鳳俠跌入愛情之坑，發現看走了眼，立時抽離，這個人物獨立而理智的性格特徵因此更為立體。我很喜歡劇中的這句台詞“顛簸的生活也要閃亮地過”，淡然的口脗，卻氣勢磅礴，被觸動心弦的又何止故事裡的人。



將散文改編成電視劇實比改編小說更有難度。散文注重文筆和意境，不及小說具有衝突的情節感，因此在觀看初始，我覺得節奏有一點慢，氣氛有一點悶。不過自第四集開始，我就完全沉浸進去了，越看越能品出滋味，這是一部後勁十足餘味裊裊的劇。（來源：大公報）